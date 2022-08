A marzo 2022 Fedez si è sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore al pancreas, che lui ha scoperto quasi per caso, in seguito a una lite con Chiara Ferragni. La discussione con la moglie lo ha portato a presentarsi con un ritardo di due ore a un controllo: la visita è stata così eseguita da un dottore differente da quello che lo avrebbe dovuto vedere in origine. Quest’ultimo lo ha così invitato a sottoporsi a “un esame in più per scrupolo“, come ha raccontato ai suoi follower su Instagram. Senza questo non avrebbe mai scoperto di essere malato.

Ora il cantante sta bene e si sta godendo le vacanze a Ibiza insieme alla moglie e ai suoi bambini Leone e Vittoria, ma quanto gli è accaduto ha cambiato, almeno parzialmente, la sua quotidianità. L’artista, che ama tenere contatto con i suoi fan, ha così aperto una sessione di “domande e risposte” per soddisfare la loro curiosità. In molti si sono preoccupati di conoscere le sue condizioni attuali.

Un utente ha chiesto se la malattia lo avesse portato a diventare diabetico: “Fortunatamente no, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”.

L’interprete de La dolce vita ha inoltre svelato un dettaglio intimo, a conferma di come lui ami essere trasparente con i fan. Nemmeno questo cambiamento finora lo ha abbattuto: “Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, per questo ogni volta che vado al bagno è una festa. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”.

Fedez ne ha approfittato anche per chiudere una polemica nata in questi ultimi giorni di agosto 2022. I Ferragnez sono stati attaccati per essersi scattati una foto sull’orlo di un precipizio in Spagna, dove si trovano in vacanza. Molti follower hanno ritenuto questo gesto inopportuno, visto che pochi giorni fa un ragazzo è morto in circostanze simili in Veneto. Lui ha però risposto prontamente: “Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per questo tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza. Non vedo quale sia il problema”.