Al Festival di Cannes 2022, la Palma D’oro a “Triangle of Sadness“. Premio della giuria anche al film italo-francese “Le otto montagne”. Sul Red Carpet anche i vincitori e protagonisti delle pellicole appena citate. Abbiamo selezionato per voi tre loro look da cui farci ispirare.

Il primo outfit è quello di Charlotte Vandermeersch, interprete della pellicola italiana. L’attrice in un abito lungo di colore nero arricchito di strass e pietre color argento che evidenziano la silhouette. Spacco centrale e scollatura a V. Per finire sandali argento e nero e tacco 12. L’artista ha scelto di lasciare i suoi capelli biondi sciolti e al naturale, arricchendo il beauty look con rossetto rosso.

Il secondo look selezionato è quello di Charlbi Dean Kriek, protagonista del film vincitore. Alla Kermesse la vediamo in abiti favolosi ma quello che ci ha ispirate di più è firmato maison Valentino. Abito lungo Total White con scollo profondo. L’outfit risulta elegante e raffinato, accompagnato da un hair style raccolto con frangetta laterale e da vistosi orecchini a goccia, smeraldo.

Concludiamo con il terzo stile, quello di Vicki Berlin nel cast di Triangle of Sadness. L’attrice ha scelto un look romantico, indossando un abito lungo, ampio con spacco laterale color rosa cipria. Particolare il corpetto che fascia in vita con scollatura che richiama i petali di un fiore. Sandalo nero e alto.

La lunga settantacinquesima edizione del festival di Cannes si è conclusa e a noi non resta che sognare il Red Carpet del prossimo anno.