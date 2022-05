È Sharon Stone a incantare la Croisette durante la sesta serata del Festival di Cannes 2022, quella della première di Les Amandiers, film di Valeria Bruni Tedeschi (la sorella di Carla). La femme fatale di Basic Instinct ha conquistato il tappeto rosso con il suo fascino intramontabile, sfilando con un look couture Dolce & Gabbana.

L’attrice, 64 anni, è apparsa alla 75esima edizione della kermesse cinematografica con una creazione ispirata ai colori del Meditarreneo, blu e bianco. Nel mezzo della sua sfilata, due uomini (due modelli, Sam Webb e Adam Senn) le si sono avvicinati e l’hanno aiutata a liberarsi della sopragonna dipinta con lo stile delle maioliche. Stone ha rivelato così un lungo abito a sirena finemente ricamato, con cui in grande stile ha completato la promenade.

Icona della bellezza over, la protagonista di Casinò non ha dimenticato di condividere i suoi trucchi di bellezza sui social. Come il suo amato taglio pixie (capelli molto corti e scalati) scolpito dallo styling del fidato parrucchiere Fabien Provost. E il make up curato da Fabienne Pauli, che ha illuminato il viso della star con un tocco sobrio ma splendente. A colpire, infatti, è stata soprattutto la luminosità della sua pelle. Un risultato che, come lei stessa ha rivelato su Instagram, è dovuto al trattamento con la maschera led usata anche sul décolleté.

Sharon Stone, nata nel 1958 in Pennsylvania, a 21 era già una reginetta di bellezza. Da giovane, infatti, prese parte a molti concorsi di bellezza vincendoli tutti. A New York, s’impose quindi come modella tra le ragazze da copertina più ricercate. Ma lei, che a sei anni già voleva essere Marilyn, puntava al cinema: nel 1980 debuttò con una piccola parte in Polvere di Stelle di Woody Allen. Da quel momento in avanti, l’attrice non ha smesso di emozionare.