Filippa Lagerback, ecco i suoi quattro outfit più iconici a "Che tempo che fa"

Regina di stile ed eleganza Filippa Lagerback, quando si parla di outfit super, non sbaglia un colpo. Pantaloni a palazzo, blazer, completi giacca e pantalone, tubini, insomma, la showgirl – con un passato da modella – sa senza dubbio come comportarsi quando si parla di moda. E lo sanno benissimo anche i suoi follower, con cui condivide su Instagram outfit sempre diversi e super trendy.

Soprattutto prima della messa in onda di Che tempo che fa, dove Filippa presenta gli ospiti del programma condotto da Fabio Fazio, la showgirl si diverte a scattare dei selfie con i look che indosserà in puntata, sempre impeccabili e originali. Ma vediamo i quattro outfit più iconici sfoggiati finora dalla conduttrice.

Semplicemente perfetta con un abitino di MaxMara, Filippa, prima della puntata del 5 dicembre ha deciso di condividere il suoi outfit su Instagram, con una frase simpatica: “Metto la prima scarpa che trovo ed esco..!“, ha scritto la presentatrice con ironia. Perché sì, possiamo ammetterlo, gli occhi di tutti sono puntati sulle scarpe: un paio di decolleté Jimmy Choo con cinturino di perle e tacco a spillo vertiginoso. Che dire, se non pura meraviglia?

La parola d’ordine, per Filippa Lagerback, è sicuramente semplicità. E in questo outfit si nota tutta. Qui la presentatrice ha indossato una camicetta nera velata con maniche trasparenti abbinata ad un paio di pantaloni neri a vita alta. Sotto, un paio di decolleté zebrate in pendant con il look total black.

“Quante sono, le sfumature di grigio..?“, scrive qui la presentatrice, riferendosi al colore del meraviglioso completo targato Brunello Cucinelli che indossa. La giacca, legata in vita con un nastro, esalta il fisico longilineo della showgirl donandole un look davvero impeccabile. Pantaloni che lasciano scoperta la caviglia e delle decolleté rosse, di Giuseppe Zanotti, completano l’outfit.

Giacca bianca di MaxMara che si lega sulla vita abbinata ad un paio di pantaloni a palazzo nero. Per questo outfit Filippa Lagerback ha puntato tutto sulla semplicità (e i contrasti) e ha decisamente vinto. Con questo look è davvero bellissima.