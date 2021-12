Se volete esaltare un outfit il segreto è nelle scarpe! Avete una longuette o un tubino nero apparentemente semplici e non sapete come fare a renderli unici? Nessun problema. Basta partire dal basso e puntare sugli accessori, come dei tacchi gioiello, capaci di illuminare ogni abbinamento. Filippa Lagerback docet.

La co-conduttrice di Che Tempo che Fa ci offre un esempio perfetto di come mettere in risalto un look total black partendo proprio dai piedi. Con uno scatto direttamente dal camerino dello studio di RaiTre, ha indossato un paio di pump realizzate in suede nero, punta affilata e tacco a spillo. La showgirl presenta la foto con la sua inconfondibile ironia: “Metto la prima scarpa che trovo ed esco..!”.

Il particolare di questo elegante modello firmato niente po’ po’ di meno che da Jimmy Choo, è tutto racchiuso nel cinturino gioiello che da dietro il calcagno si stringe alla caviglia, chiudendosi a mo’ di cavigliera. Un vero e proprio oggetto prezioso, per una scarpa che è in grado di dare luce a qualsiasi abito e ideale per questo periodo di feste natalizie.

Filippa Lagerback ci ha abituate a look sempre di tendenza: dagli abiti ai cappotti trend dell’autunno-inverno 2021, passando per i maglioni e gli accessori moda imperdibili per la stagione fredda. Con queste Jimmy Choo gioiello, tra l’altro disponibili anche in un luminoso color burro, la bella showgirl ci dà ispirazione per trovare le scarpe perfette per i party di fine anno.