Film streaming gratis per bambini e adulti: ecco i siti legali da provare

Ormai il monito è chiaro a tutti: durante l’emergenza Coronavirus, al fine di limitare quanto più possibile il contagio della pandemia, è indispensabile restare a casa se non per ragioni di forza maggiore. Già, se la raccomandazione è semplice da comprendere non vuol dire però che sia facile da attuare.

Cosa fare infatti tra quattro mura? Una risposta possibile può venire dallo strumento dello streaming online. Ci sono tanti siti che permettono di vedere film in quantità, sia per adulti che per bambini (pensiamo anche alle famiglie), tra l’altro senza la necessità di spendere niente.

Vediamo dunque quali sono i film di streaming gratis, e sopratutto legali, per accontentare grandi e piccini.

Film in streaming gratis per adulti

Popcorn TV : in assoluto una delle applicazioni e un sito tra i più usati, permette di accedere a un catalogo di film selezionato dal personale della Delta Pictures, cui si può accedere anche da cellulare o tablet. Include tutti i generi più in voga, con pellicole note e meno note. Attenzione, molti link risultano rotti perché per la maggior parte si tratta di embed da YouTube.

: in assoluto una delle applicazioni e un sito tra i più usati, permette di accedere a un catalogo di film selezionato dal personale della Delta Pictures, cui si può accedere anche da cellulare o tablet. Include tutti i generi più in voga, con pellicole note e meno note. Attenzione, molti link risultano rotti perché per la maggior parte si tratta di embed da YouTube. Fondazione Cineteca Italiana di Milano : dopo l’allarme Coronavirus l’istituzione cinematografica ha deciso di aprire il proprio archivio al pubblico, previa registrazione. Non è semplicissimo navigare, ma si possono trovare tantissimi film, sopratutto di vecchia data e in bianco e nero, ma anche chicche come reportage in giro per il mondo e vecchi documentari.

: dopo l’allarme Coronavirus l’istituzione cinematografica ha deciso di aprire il proprio archivio al pubblico, previa registrazione. Non è semplicissimo navigare, ma si possono trovare tantissimi film, sopratutto di vecchia data e in bianco e nero, ma anche chicche come reportage in giro per il mondo e vecchi documentari. Open Culture : un catalogo comprensivo di oltre un migliaio di pellicole di svariati generi, sempre e comunque in lingua originale o con sottotitoli in inglese. Per molti ma non per tutti.

: un catalogo comprensivo di oltre un migliaio di pellicole di svariati generi, sempre e comunque in lingua originale o con sottotitoli in inglese. Per molti ma non per tutti. RaiPlay : l’ottimo portale della Rai raccoglie moltissimi film, italiani e non, ma anche le più recenti serie tv come L’amica geniale o Il commissario Montalbano. Presenti pellicole d’autore introvabili così come film comici di difficile reperimento (un nome per tutti: Totò).

: l’ottimo portale della Rai raccoglie moltissimi film, italiani e non, ma anche le più recenti serie tv come L’amica geniale o Il commissario Montalbano. Presenti pellicole d’autore introvabili così come film comici di difficile reperimento (un nome per tutti: Totò). MyMoviesLive : il famoso sito cinematografico ha una sua piattaforma, in genere a pagamento ma con alcune pellicole gratuite. Si tratta di film che provengono dai festival più famosi al mondo, cui si accede previa registrazione e con uno streaming live (prenotando, perché i posti sono limitati come se si trattasse di una vera sala).

: il famoso sito cinematografico ha una sua piattaforma, in genere a pagamento ma con alcune pellicole gratuite. Si tratta di film che provengono dai festival più famosi al mondo, cui si accede previa registrazione e con uno streaming live (prenotando, perché i posti sono limitati come se si trattasse di una vera sala). Paramount Channel : il canale tv ha anche un corrispettivo web su cui è possibile vedere gratuitamente sia i film mandati in onda che una gran parte del vasto archivio di titoli italiani e stranieri targati Paramount Pictures.

: il canale tv ha anche un corrispettivo web su cui è possibile vedere gratuitamente sia i film mandati in onda che una gran parte del vasto archivio di titoli italiani e stranieri targati Paramount Pictures. Mediaset Play: stesso discorso di Paramount Channel, ma traslato per i contenuti delle reti Mediaset. Vi si accede solo tramite registrazione, operazione comunque molto veloce.

Film in streaming gratis per adulti