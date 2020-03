Coronavirus: i concerti in streaming degli artisti, da Jovanotti a Emma

Chi organizza e chi è protagonista di eventi pubblici sono tra le persone più colpite dall’emergenza Coronavirus, che ha portato a cancellare praticamente tutta l’attività live in Italia, fino a data da destinarsi (si spera il prima possibile).

Il mondo musicale italiano, e non solo, ha però deciso di reagire utilizzando le moderne tecnologie: d’altro canto i live in streaming sono una realtà ormai consolidata, e dunque gli artisti della Penisola stanno provando a mantenere i contatti con i loro fan in questo modo, armati di webcam, connessione internet e dirette sui social.

Tra i primi a salire sul carrozzone non poteva che esserci Jovanotti, da sempre promotore entusiasta di queste iniziative. Il suo Jova House Party è durato ben tre ore e ha alternato musica e momenti colloquiali, con l’aiuto di Fabio Rovazzi, la figlia Teresa e Marco Montemagno, tutti in collegamento. Lorenzo Cherubini si è poi collegato su Instagram per altre quattro ore, dove ha trovato l’amico Fiorello.

L’8 marzo Federico Zampaglione è stato protagonista di un piccolo live in acustico, dedicato a chi è rimasto a casa per evitare il contagio. A lanciare un vero e proprio appello è stato però il sito Rockol, chiedendo alle agenzie live di promuovere concerti in streaming.

Friends And Partners ha già proposto un proprio calendario che vedrà esibirsi i suoi artisti in diretta Instagram: da Paola Turci ad Alberto Urso, passando per Piero Pelù, Nek, Gianna Nanini e i Modà, concludendo con Gigi D’Alessio, Marco Masini, Enrico Nigiotti, sono al momento questi i nomi confermati, cui ovviamente se ne aggiungeranno altri.

Parlando invece di altre iniziative autonome, si segnalano quella di Francesco Gabbani che nel pomeriggio di martedì ha cantato le sue hit in acustico; sempre su Instagram sono apparsi Diodato, Cosmo, Levante, Giorgia, Chiara Galiazzo, Ghali, Paola Turci, che hanno cantato o comunque hanno discusso con i fan, come ha fatto Arisa. Sempre originale Emma, la quale ha preferito la cucina al salotto, preparando “una torta che non esiste” a base di banane.