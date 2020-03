Coronavirus: Bianca Balti dedica una lettera commovente a Lodi

La top model Bianca Balti ha dedicato una lettera commovente a Lodi, la città in cui è nata e che adesso con tutta l’Italia sta affrontando l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

La modella ha voluto parlare a cuore aperto attraverso un video condiviso su Instagram: “Il 19 marzo 1984 sono nata all’ospedale di Lodi. Ho passato gli ultimi 36 anni sognando di esplorare il mondo e poi facendolo. Ho vissuto a New York e in Spagna, ora chiamo casa Los Angeles. Lodi è la forza che porto dentro, è l’abbraccio materno. E ora che sta soffrendo anche la mia sicurezza e il mio coraggio tentennano“.

Con la voce rotta dall’emozione, Bianca ha continuato dedicando ai lodigiani parole di affetto e conforto: “Adesso non mi importa più di esplorare questo mondo grandissimo, non provo gioia a vivere nella soleggiata Los Angeles. Non riesco a pensare a quale sarà il mio prossimo passo. Sono ferma e immobile come la mia cara Lodi. Il mio corpo è lontano ma la mia mente è prigioniera, con la mia famiglia, i miei amici, tutti voi lodigiani“.

La modella ha, così, concluso il suo messaggio dimostrando tutta la sua vicinanza al popolo italiano: “Cari italiani, ora non importa chi siete: siete tutti miei fratelli e mie sorelle, acquisiti da una lotta comune e da un senso civico comune. Finché l’Italia non sarà guarita io sarò immobile con voi. Immobile e fiera delle mie origini. Lodi ti amo. Resta forte così che io possa tornare presto da te“.