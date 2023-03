Fiocco azzurro per Roberto Cavalli a 82 anni: è nato Giorgio

Roberto Cavalli è diventato papà per la sesta volta a 82 anni (compiuti a novembre 2022). La sua attuale compagna, la modella 38enne Sandra Nilsson-Bergman, ha dato alla luce Giorgio. I due sono legati da ben 15 anni e stanno dimostrando, nonostante gli oltre 40 anni di differenza (quando si sono messi insieme lei aveva poco più di vent’anni) quanto sia forte il sentimento che li lega.

La scelta del nome dato al bimbo non è casuale, come ha spiegato lo stesso stilista: “L’ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni. Era geometra, lavorava per una miniera del Valdarno. Io avevo due anni. Non ho parlato fino a 18. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto”. La nascita risale in realtà a circa à una settimana fa, ma è stata resa nota solo ora (la coppia ha deciso di non rendere nota la data in cui è avvenuta.

Giorgio è il primo figlio che Roberto Cavalli ha avuto da Sandra. Prima di lei il designer ha avuto altri cinque figli. Dal primo matrimonio con Silvanella Giannoni (durato da 1964 al 1974),sono nati Tommaso e Cristiana. Nel 1980 si è poi sposato con la modella austriaca Eva Duringer, diventata anche sua collaboratrice nella casa di moda, da cui ha avuto Robin, Rachele e Daniele.

Nel 2016 il marchio Cavalli ha vissuto una fase di crisi, che ha portato al taglio di 200 posti di lavoro, ora però quel periodo sembra essere finalmente alle spalle grazie anche alla scelta di affidarsi a Fausto Puglisi, che ricopre il ruolo di direttore creativo.

Anche la neomamma può vantare un’esperienza importante nel mondo della moda, iniziata come modella quando aveva solo 14 anni grazie a un talent scout che aveva deciso di puntare su di lei. Non sono mancati anche i riconoscimenti ai concorsi di bellezza, tra cui quelli di Miss Siren, Miss EU, Miss World Bikini Model e Miss Hawaiian, a cui si è aggiunta la fascia di donna più bella di Svezia nel 2006. Nel 2008 è invece comparsa sulla copertina della rivista americana Playboy.

L’82enne ha sempre difeso dalle malelingue il suo sentimento per Sandra, a cui ha deciso di donare nel 2015 come pegno d’amore l’isola di Stora Rullingen, in Svezia, del valore di circa 2 milioni di euro.