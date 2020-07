Foam roller: esercizi, modelli e prezzi

Un attrezzo di nuova generazione che aiuta gli sportivi a distendere i muscoli e a riattivare la circolazione: si chiama foam roller, ed è un rullo in schiuma da utilizzare per esercizi specifici, di cui vi proponiamo una breve carrellata di modelli con i relativi prezzi.

Il foam roller è uno strumento molto semplice, un tubo cilindrico che offre molti benefici a chi si allena intensamente, e non solo:

allevia il mal di schiena;

migliora la postura;

riduce l’infiammazione che si verifica durante il processo di recupero muscolare;

aiuta il recupero e la riparazione muscolare;

aiuta a prevenire le lesioni mantenendo la lunghezza dei muscoli e compensando la tensione;

migliora la circolazione e l’elasticità del tessuto muscolare e delle articolazioni;

migliora la flessibilità;

permette di massaggiare i trigger point;

favorisce il relax.

Insomma, in poche parole è utile per la prevenzione di infortuni e rigidità prima dell’allenamento e per il recupero dopo l’attività fisica. Tra gli effetti secondari, anche una stimolazione della circolazione che aiuta a combattere la cellulite.

Foam roller: gli esercizi

Gli esercizi con il foam roller consistono nel “rotolare” sopra il rullo, attivando un auto-massaggio nelle varie zone.

Per la schiena

Stesi supini a terra, si posiziona il foam roller a metà schiena e, piegando le gambe, si fa scorrere fino all’inizio della schiena e ritorno. Le braccia devono essere stese verso l’alto, perpendicolari al corpo e al pavimento.

Per le cosce

Si parte a terra proni, sui gomiti come per eseguire il plank, con il core contratto. Il rullo va posizionato sopra il ginocchio. Facendo forza con i gomiti e le braccia si scorre indietro, fino a che il rullo non arrivi in cima alle cosce. Poi si torna indietro.

Laterale

Ci si posiziona a terra, su un fianco e poggiando sul gomito. La gamba a terra è stesa, quella superiore piegata in avanti a 90°. Il foam roller va sistemato sotto il fianco, all’altezza dell’anca, e fatto scorrere fino al ginocchio facendo forza sul gomito a terra e poggiando con la mano libera sul pavimenti davanti a sé per mantenere l’equilibrio. Ripetere tutto anche dall’altro lato.

Foam roller, modelli e prezzi

I modelli di foam roller si diversificano per:

texture di superficie, che può essere più o meno ruvida e in rilievo per distendere i muscoli; rigidità, per un massaggio più o meno delicato, più o meno profondo; dimensione, con larghezze tra i 30 e i 60 cm, per puntare a gruppi muscolari precisi o per un’azione ampia e rilassante.

I prezzi variano in base a dimensioni, materiali, caratteristiche e brand, in una forbice che va dai 20 ai 70 euro circa.

Rullo Domyos

Un rullo sviluppato per lavorare sulla mobilità nel cross training. L’ideale a inizio e fine seduta, per un allenamento completo e ben strutturato. Prezzo 16,99 euro da Decathlon Acquista ora

Rullo GRID

Un rullo di schiuma affidabile per fisioterapisti e massaggiatori, allenatori e atleti, che fornisce recupero del muscolo, sollievo dal dolore e migliore flessibilità. Prezzo 34,90 euro su Amazon

Rullo Casall

Uno strumento perfetto per migliorare l’esperienza di allenamento, aiutare ad allungare il corpo e massimizzare i risultati. Prezzo 69,99 euro su Zalando