Formule vegane e "Make Up Stories": H&M Beauty si reinventa con Raoúl Alejandre

H&M Beauty, il rinomato marchio di abbigliamento e cosmetici, sta per affrontare un’entusiasmante trasformazione nell’autunno 2023. Questa volta, l’azienda sta dando un tocco di freschezza e innovazione alla sua gamma di prodotti, presentando una serie di formule vegane di alta qualità che promettono di rivoluzionare il mondo del trucco.

Ma c’è di più: il marchio si è associato a un nome noto nel mondo del make-up, Raoúl Alejandre, per portare il suo tocco magico a questa nuova collezione.

Una nuova era di bellezza vegana

La parola d’ordine per H&M Beauty in questa nuova fase è la “veganizzazione”. Le formule dei loro prodotti sono state infatti completamente rivisitate per offrire una gamma di cosmetici più elegante e migliore che mai. Questa scelta riflette l’impegno del marchio nei confronti dell’ambiente e del benessere animale, cercando di offrire prodotti di bellezza che rispettino il pianeta e gli animali.

L’Iconico packaging rosso

Oltre alle formule innovative, H&M Beauty ha deciso di rinnovare anche il suo packaging. Il colore rosso distintivo del marchio è ora riservato a prodotti iconici come il mascara Volume Icon Lash e il rossetto Satin Icon. Questa scelta non è casuale, poiché il packaging cremisi sottolinea l’alta qualità dei prodotti e la loro importanza nel mondo del trucco.

Ma c’è di più dietro questo nuovo look: i prodotti sono formulati con ingredienti che amano la pelle, come l’acido ialuronico e la vitamina E, garantendo al consumatore una bellezza che non solo si vede ma fa anche bene.

“Make Up Stories”: La Campagna Audace di H&M Beauty

Per lanciare la nuova gamma di cosmetici, H&M Beauty ha ideato una campagna audace intitolata “Make Up Stories”. Questa campagna raffigura il trucco come l’inizio di ogni momento importante e memorabile, incoraggiando gli amanti della bellezza a creare storie uniche attraverso il loro make-up.

Raoúl Alejandre, il famoso truccatore, è il volto di questa campagna, e il suo lavoro ha sempre raccontato storie attraverso il trucco. Questa partnership tra H&M Beauty e Alejandre è un segno del loro comune apprezzamento per il potere del make-up nel creare narrazioni visive straordinarie.

I nuovi mascara e gli altri prodotti della gamma di cosmetici H&M Beauty saranno disponibili a livello globale, sia online che nei negozi, a partire da ottobre 2023. Questo lancio è solo l’inizio, poiché il marchio ha in programma di ampliare ulteriormente la sua offerta di prodotti nel corso del 2024.

Quindi, preparatevi a scoprire un mondo di bellezza vegana e storie di make-up uniche con H&M Beauty. H&M Beauty sta dunque abbracciando una nuova era di bellezza vegana e storie di make-up uniche.

Con formule rivisitate, packaging iconici e una campagna audace, il marchio si prepara a stupire i consumatori di tutto il mondo. E con Raoúl Alejandre al timone, il futuro sembra radiante per H&M Beauty. Rimanete in attesa di ulteriori novità e preparatevi a creare le vostre storie di bellezza uniche con questi nuovi prodotti eccezionali.