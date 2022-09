Francesca Chillemi e Can Yaman, red carpet in total black

Ci sono coppie che incantano per la bellezza e l’intensità di un gesto o di uno sguardo. Francesca Chillemi e Can Yaman fanno parte di questa categoria. Il loro arrivo sul red carpet di Venezia ha scatenato gli obiettivi dei fotografi e catturato l’attenzione dei fan che hanno chiesto un bacio tra i due. Il gesto avrebbe rappresentato la conferma delle voci che circolano da qualche tempo e che narrano di un forte feeling tra Chillemi e Yaman, un’attrazione nata sul set della fiction Viola come il mare.

In realtà non solo il bacio non è arrivato, ma pare che la forte intesa tra i due sia limitata al solo rapporto professionale. Del resto Francesca Chillemi fa coppia fissa con Stefano Rosso, erede della celebre casa di moda Diesel. Nel 2016 i due hanno avuto una bimba e, nonostante le continue voci su una presunta rottura, la coppia sembra andare d’amore e d’accordo. Le ultime vicende sentimentali di Can Yaman, dopo la fine del flirt con Diletta Leotta, non sono molto chiare.

A stupire quindi non è la vita sentimentale dei due attori, quanto la raffinatezza dei look indossati per il red carpet veneziano. L’ex Miss Italia ha scelto un completo firmato Michael Kors, un due pezzi con crop top senza spalline e gonna a tubino lunga fino alle caviglie. Can Yaman invece ha indossato un completo su misura creato appositamente per l’occasione da Dolce&Gabbana. Il due pezzi, total black come il vestito di Chillemi, è stata completato da scarpe di vernice e dal tocco vintage ma sempre attuale di un piccolo papillon.