Francesca Ferragni in montagna con il piccolo Edo tra relax e qualche piccola polemica

È Dolomiti-mania per le star, alla ricerca di relax e ristoro dal grande caldo, e Francesca Ferragni, sorella dell’imprenditrice digitale Chiara, non fa eccezione. Per la prima estate da neo mamma, la donna ha scelto il Trentino Alto-Adige per trascorrere qualche giorno di relax e coccole con il compagno e il piccolo Edo, di appena un mese. Per Ferragni è stato un anno intenso e ricco di emozioni: oltre all’arrivo del primogenito la coppia si è trasferita in una nuova casa, progettata dai due fin nei minimi particolari.

Francesca Ferragni ha scelto per le sue vacanze un wellness hotel a Luson, con tanto di SPA, fattoria biologica e vista sulle vette. Le foto pubblicate sui social la ritraggono mentre passeggia in compagnia di Riccardo Nicoletti, Edo e Gabriella, la cagnolina della coppia dotata, al pari di Matilda Ferragni, di un suo personalissimo profilo Instagram! È stata proprio una foto l’oggetto dello “scandalo”. In un’immagine è apparso un dettaglio che ha scatenato numerose polemiche tra i follower della donna che è stata accusata di essere poco attenta alla salute del piccolo!

L’oggetto delle critiche che sono piovute addosso alla coppia è il marsupio, ritenuto inadatto al piccolo Edo perché non ergonomico, deleterio per le fragili anche di un bambino e non solo. Secondo alcuni commenti, quel modello di marsupio non segue la fisionomia del neonato ma nemmeno quella di chi lo porta. Il risultato? Potrebbe compromettere anche la schiena del bebè. Sarà davvero così? Francesca Ferragni dal canto suo ha preferito non cedere alle provocazioni e ha continuato a usare tranquillamente il suo marsupio!