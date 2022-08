Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sognano di diventare genitori bis

Valentino Rossi è un fiume in piena. Conclusa da poco la carriera sulle due ruote, è pronto a rimettersi in gioco nelle gare automobilistiche al volante di una fiammante Audi R8. Non nasconde però che gli piacerebbe avere anche un altro figlio, magari un maschietto da mettere in sella a una moto. In una recente intervista ha dichiarato infatti che “fare il papà è una gran figata” e le foto pubblicate sui vari social e in numerosi tabloid non fanno altro che confermare le sue parole.

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano un compagno e un padre amorevole, attento e pazzamente innamorato di Francesca Sofia Novello e della piccola Giulietta, nata lo scorso marzo. La coppia ha trascorso l’estate tra Ibiza e la Croazia, dove è arrivata a bordo dello yacht da 9 milioni di euro di proprietà di Rossi. L’ex pilota della MotoGP ha raccontato che il suo sogno è quello di avere un altro figlio, magari un maschietto che possa un giorno seguire le orme del papà.

“Non più di due figli però” assicura Valentino Rossi. Questa prima estate da mamma e papà sembra aver rinforzato le intenzioni della coppia che è apparsa più unita che mai. Di comune accordo hanno deciso di non mostrare sui social il volto della loro primogenita ma non sono mancati gli scatti in cui i due neo-genitori hanno immortalato momenti tenerissimi come il primo Ferragosto di Giulietta. Prosegue dunque a gonfie vele la storia d’amore tra Rossi e Francesca Sofia Novello, una relazione nata qualche anno fa lungo le piste del Moto GP.