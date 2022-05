Non sono passati neanche tre mesi dalla nascita della loro primogenita, ma Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non potrebbero essere più felici di così. La giovane famiglia ha passato un weekend in Emilia Romagna e ha postato una delle poche foto della piccola Giulietta, la prima di loro tre insieme.

“Family” ha scritto Francesca Sofia Novello nella didascalia della foto che la vede stretta al fidanzato Valentino Rossi e alla loro Giulietta. La bimba è nata il 4 marzo e fino ad ora la coppia ha evitato di mostrarla troppo sui social, nonostante entrambi vi postino di frequente. L’abbiamo vista quando è nata, in altre occasioni coccolata dalla mamma, o durante la loro vacanza a Ibiza, ma sempre di schiena o con il viso coperto.

Insomma, nonostante le carriere di entrambi – influencer lei e pilota motociclistico lui – li portino ad essere particolarmente in vista, i due hanno scelto di tenere la privacy della figlia protetta. Scelta che hanno mantenuto anche durante il loro soggiorno in Emilia Romagna, dove la famiglia Rossi-Novello si è recata per la comunione della figlia di Pamela Severini.

La coppia e la piccola Giulietta hanno dunque trascorso un weekend nella campagna romagnola con alcuni amici di famiglia, ospitati nella Villa “I Tramonti“, una location esclusiva immersa nel verde. Valentino Rossi ha prima trascorso qualche ora in pista a Misano, in provincia di Rimini, mentre Francesca Sofia Novello si è rilassata con la figlia e le amiche. Poi, per l’occasione, i tre hanno scattato la loro prima foto di famiglia “pubblica”, con una gioia immensa nei loro sguardi.