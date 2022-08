Ilary Blasi lascia Roma e si gode qualche giorno di vacanza sulle Dolomiti

Ilary Blasi ha scelto la strada del silenzio. Non parla con i giornalisti e pare abbia deciso di prendersi un lungo anno sabbatico lontano dagli schermi. Il motivo? Proteggere i figli dal clamore mediatico scatenato dalla separazione con Francesco Totti. E proprio la ricerca della tranquillità e di una nuova serenità devono aver ispirato la scelta della meta di una vacanza insolita ma affascinante. L’ex letterina infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto e video che la ritraggono sulle rive del Lago di Braies, uno dei luoghi più incantevoli del complesso dolomitico.

Nessun commento, nessuna frase sibillina, soltanto immagini che raccontano le giornate di una donna che sta cercando di trovare un nuovo equilibrio dopo un evento doloroso come una separazione. I bene informati hanno affermato che rimane un mistero l’identità del misterioso accompagnatore (o accompagnatrice) della showgirl che ha voluto mettere una distanza importante tra le sue vicende personali e i paparazzi, scegliendo una meta famosa ma meno glamour delle precedenti. Ilary Blasi infatti ha trascorso qualche settimana in Tanzania per poi recarsi nella villa di famiglia a Sabaudia.

Operazione riuscita solo a metà! Ilary Blasi ha evitato i fotografi ma non le orecchie curiose della gente. Pare infatti che una follower di Deianira Marzano abbia sentito Blasi raccontare di aver portato via tutte le sue cose da casa e di aver lasciato i figli con il padre. Dal canto suo Totti continua la vacanza a Sabaudia, in compagnia dei figli, degli amici più cari ma anche di Noemi Bocchi fotografata in uno yacht ormeggiato al largo di Sabaudia.