Francesco Totti, compleanno con la dedica dolcissima dei figli

Francesco Totti compie gli anni, ma non si tratta di un compleanno come gli altri, perché l’indimenticabile Capitano sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua vita, vista la recente separazione al vetriolo con Ilary Blasi. Se, però, l’amore con la moglie è completamente svanito tanto da spingerli al divorzio, lo stesso non si può dire nei confronti dei figli più grandi, Christian e Chanel, che infatti gli riservano parole molto dolci dai loro profili social, per augurargli un buon compleanno.

I due ragazzi sono ormai adolescenti e quindi abituali frequentatori dei social, così hanno scelto proprio questo mezzo per esprimere pubblicamente il loro amore per il padre, nonostante le vicende complesse del divorzio da Ilary Blasi. Christian, il più grande, ha fatto gli auguri al padre con una foto che lo ritrae da piccolo proprio in braccio al Capitano: entrambi indossano la maglia della Roma. Anche Chanel ha deciso di pubblicare una foto del padre, accompagnandola con una didascali nella quale dichiara di amarlo moltissimo e di considerarlo l’unico uomo della sua vita.

Nessuna reazione per il momento da parte di Francesco Totti ma sicuramente sarà rimasto molto commosso per l’appoggio che i suoi ragazzi gli stanno dimostrando, in un momento così difficile per lui, abituato ad essere al centro dell’attenzione per le sue prodezze calcistiche e non certo per questioni sentimentali. I ragazzi, quindi, hanno volutamente ignorato il gossip che vuole il padre impegnato in una nuova relazione con Noemi Bocchi e hanno preferito ricordare esclusivamente i bei momenti trascorsi insieme in famiglia.