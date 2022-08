Francesco Totti: "E adesso da Roma scappo io"

Stavolta le donne non c’entrano. Ammesso che ci siano mai entrate. Francesco Totti scappa da Roma ma è solo: la presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi, non c’è.

Stressato dal gossip incessante? Forse. E, forse, è per questo che i bene informati assicurano che, al rientro, deciderà di affrontare il toro per le corna e chiarire la situazione in prima persona, per mettere a tacere il vespaio che si è scatenato nelle ultime settimane attorno alla sua separazione.

È vero: il “pupone” non ha mai amato troppo il gossip. Purtroppo, non è vero il contrario. E così, volente o nolente, Francesco Totti è sulla cresta dell’onda (pardon, dei pettegolezzi), incessabilmente, da oltre vent’anni. Un bel record per lui che, invece, ha sempre opposto alle chiacchiere soltanto il silenzio, alimentandole, paradossalmente, ancora di più.

Alle terme dei Papi di Viterbo, si troverebbe in compagnia di un amico. Tacciono anche i social (non che siano mai stati particolarmente loquaci). È la quiete prima della tempesta?

Se lui non parla, l’amico Alex Nuccetelli non perde tempo. Seppure le intenzioni sono buone, il risultato, inevitabile, è il riaccendersi delle lingue biforcute e, soprattutto, dei riflettori. “Sento di averle dato tutto ciò che potevo. E sono in pace con me stesso“, gli avrebbe confidato l’ex capitano dell’As Roma in una conversazione riservata (ma evidentemente nemmeno tanto). Un fatto è certo: dopo anni di vani tentativi, stavolta il gossip pare aver colpito nel segno: la separazione c’è e si vede. Purtroppo per tutti gli inguaribili romantici.