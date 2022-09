"Non ho tradito per primo", Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi

È una calda e assolata domenica settembrina. I rumori sono quelli tipici del giorno di festa, lenti e ovattati. Roma si sveglia ignara della tempesta mediatica che si abbatterà da lì a poche ore all’ombra del Cupolone. Francesco Totti, uno dei simboli della Capitale e protagonista del gossip dell’estate 2022, parla per la prima volta della separazione da Ilary Blasi e affida le sue parole al Corriere della Sera. È un’intervista esclusiva in cui l’ex capitano della squadra giallorossa racconta la sua versione della storia, rivelando una serie di particolari che faranno discutere a lungo.

“Non esistono le fiabe” afferma Totti e racconta di una crisi iniziata nel 2016, il penultimo anno da calciatore. Le incomprensioni con la società, la fine di una vita spesa al servizio del pallone e le mille incognite di un futuro tutto da inventare lo hanno scosso. “L’avevo detto nel discorso di addio allo stadio, ho paura statemi vicino. E i romanisti non mi hanno mai lasciato solo. Mia moglie, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata”. Francesco Totti lamenta l’assenza della moglie in più occasioni, anche se il momento in cui si è sentito abbandonato è stato dopo la morte del padre nel 2021. È proprio in quel momento che inizia la crisi vera e propria. “Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”. I due hanno provato a ricucire il rapporto ma non ci sono riusciti.

“Non ho tradito per primo” afferma Totti e racconta di alcune voci che lo hanno informato nell’autunno scorso delle infedeltà di Ilary Blasi. Nel telefono di Blasi trova una serie di messaggi e capisce che c’è una terza persona che fa da intermediaria tra la donna e il presunto amante. Totti non rivela il nome: “Non mi faccia dire il nome. è una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio.” E la storia con Noemi Bocchi? Il Pupone non si nasconde e racconta di come lo abbia aiutato a uscire dalla depressione e che la storia vera e propria è iniziata a gennaio 2022. Totti non ha dubbi sul futuro: “Si andrà per avvocati.”. I due, a quanto pare, non hanno trovato nessun accordo sulle condizioni della separazione.