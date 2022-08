Il caldo insopportabile e il presunto flirt tra il Pupone e Noemi Bocchi: l’estate 2022 sarà ricordata senza dubbio per questi due temi a dir poco scottanti! Riassunto delle puntate precedenti: Ilary, dopo un viaggio in Tanzania con i tre figli e la sorella, ha trascorso qualche giorno nella villa di famiglia a Sabaudia fino al momento in cui è arrivato Francesco. La riconsegna delle chiavi, qualche fredda frase di circostanza e Ilary è ripartita alla volta della capitale.

Ilary Blasi non ha nemmeno il tempo di infilare la chiave nella toppa della mega villa romana: il sito Dagospia pubblica l’ultimo e succulento aggiornamento sulla querelle sentimentale. Pare infatti che Noemi Bocchi, per alcuni la causa della separazione dei coniugi Totti, sia stata avvistata nelle acque poco distanti la villa. La donna, 34 anni, separata e caratterizzata da un’incredibile somiglianza con Blasi, sta trascorrendo le vacanze al Circeo, meraviglioso borgo laziale situato a circa un chilometro da Sabaudia.

Noemi Bocchi è stata immortalata nell’attimo in cui, al pari di una novella Bond girl, esce dall’acqua affascinando l’intera spiaggia con la sua innegabile bellezza ma anche con un peso innegabile sulle spalle, visto che è diventata la protagonista indiscussa del gossip estivo! Dal canto suo Totti preferisce non commentare le notizie ma anche le foto rubate che lo ritraggono mentre entra in casa della Bocchi. Pare che, dopo un week-end alle terme di Viterbo, abbia deciso che a settembre parlerà con la stampa: non ci rimane che attendere!