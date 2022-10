Francesco Totti riceve il Tapiro d'oro per i Rolex

Striscia la notizia ha messo a segno un colpo importante, vale a dire la consegna del Tapiro d’oro a Francesco Totti. Il servizio, in onda nella puntata di mercoledì 12 ottobre, vedrà l’inviato Valerio Staffelli raggiungere Totti con il Tapiro, lo storico premio del tg satirico di Antonio Ricci per i personaggi dello spettacolo che stanno attraversando un periodo non proprio fortunato. Per l’ex numero 10 della Roma inevitabile lo sfottò sulla collezione dei Rolex, con Staffelli che appena può ne approfitta per rincarare la dose: “Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…”.

Durante la consegna del Tapiro d’oro a Francesco Totti, l’inviato di Striscia la notizia continuerà a mettere il dito nella piaga sulla questione dei Rolex, sollevata dallo stesso ex calciatore della Nazionale con l’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Con un semplice ma allo stesso tempo efficace gioco di parole, Valerio Staffelli incalzerà Totti ricordandogli che se anche lui è della Magica (il nome che i tifosi giallorossi assegnano alla loro squadra del cuore), la vera magia l’ha fatta Ilary Blasi con la sparizione degli orologi.

Valerio Staffelli ha anche chiesto a Francesco Totti se ultimamente gli danno più fastidio i consueti sfottò dei supporter della Lazio o i post che Ilary continua a pubblicare sui social. La risposta del campione giallorosso è stata piuttosto diplomatica: “Non guardo niente, né gli uni né gli altri”. In effetti nell’ultimo periodo l’ex calciatore della Roma è stato impegnato a trovare un nuovo nido d’amore insieme alla sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi. È notizia di ieri che i due si trasferiranno a Roma Nord, nell’elegante quartiere di Vigna Clara.