Le frasi sulla bellezza, citazioni e aforismi di scrittori e personaggi famosi, sono molto più sorprendenti di quello che si possa immaginare. E questo perché il mondo di oggi ha cambiato il nostro rapporto con molte cose. In particolar modo è diventata distorta l’idea moderna di bellezza.

Nel corso della storia, la bellezza è stata vista come qualcosa da applicare a tutte le forme di arte e letteratura, ma nel sentimento contemporaneo la bellezza è spesso limitata a quella fisica.

Influenzate dalla cultura pop e dai media, le aspettative fisiche che riguardano la bellezza sono diventate sempre monodimensionali. Tutti vogliono sentirsi belli in qualche modo ,e quando gli standard diventano così difficili da raggiungere, una grande quantità di persone non sarà a suo agio con se stessa.

Ecco perché, ogni volta che il concetto di bellezza è travisato, offuscato, stereotipato, è importante ricordare cosa significhi veramente.

Può essere utile in momenti come l’estate, quando tutti pensano alla prova costume, ci si spoglia ed è facile sentirsi brutti, inadeguati, oppure quando si resta molto a casa come durante la quarantena per il Coronavirus, e il rapporto con lo specchio si fa complicato (come tutto il resto).

Date un’occhiata a queste citazioni sulla bellezza per aumentare la vostra autostima e imparare a vedere (o rivedere) tutta la bellezza che c’è.

15 frasi sulla bellezza