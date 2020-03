Come dimagrire per l’estate: consigli sani ed efficaci

Si avvicina la bella stagione ed è inevitabile iniziare a pensare a come dimagrire per l’estate: la nostra redazione ha messo insieme i consigli sani ed efficaci per farlo al meglio.

È normale, infatti, che durante l’inverno, tra festività, vita più sedentaria, ricette caloriche, si prenda qualche chilo di troppo. Salvo accorgersene, poi, quando ci si inizia a spogliare. A indossare camicette al posto dei pullover, minigonne invece di abiti lounguette, giacchine al posto dei cappotti.

E se per la prova costume c’è ancora tempo, la verità è che i primi mesi della primavera volano e ci si ritrova in men che non si dica in riva al mare senza aver trovato una dieta dimagrante che ci abbia fatto raggiungere gli obiettivi prefissati.

Inoltre, gli specialisti consigliano – per la salute e un’efficacia a lungo termine – di dimagrire con costanza ma lentamente, evitando le diete lampo che possono essere dannose e portare spesso a un effetto yoyo.

Meglio, quindi, modificare le proprie abitudini e l’alimentazione un po’ per volta, per arrivare così a uno stile di vita sano che faccia raggiungere il peso forma ottimale. Naturalmente chi deve perdere molto peso non può affidarsi al fai da te, ma deve rivolgersi al medico di famiglia, o meglio al nutrizionista o al dietologo. Potrà così ottenere una dieta personalizzata che permetta di raggiungere gli obiettivi e mantenerli a lungo.

Per tutti gli altri, e a puro scopo informativo, ecco i nostri consigli sani ed efficaci su come dimagrire per l’estate.

Come dimagrire per l’estate: 10 tip