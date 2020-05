Frasi mamma e figlia amiche, le più belle da dedicare

Le frasi mamma e figlia amiche più belle da dedicare sono perfette per la Festa della Mamma o in qualsiasi momento dell’anno, da scrivere su un biglietto di auguri che accompagna un regalo o dei fiori, ma anche su meme, sms o messaggi WhatsApp.

Pensando a questo tipo di amicizia, ovviamente, la prima cosa che viene in mente è la celebre serie tv Una mamma per amica (che in originale, in realtà, si chiama Gilmore Girls), ideata da Amy Sherman-Palladino e con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel. Quante figlie e mamme, vedendolo, avrebbero voluto un rapporto speciale come quello della frizzante Lorelai con la figlia adolescente Rory? Un rapporto fatto di fiducia, di risate, di mutuo soccorso, di chiacchierate insieme, di comprensione e di confidenze. Sullo schermo, naturalmente, tutto è molto più facile rispetto alla realtà.

Gli psicologi non sono particolarmente favorevoli a un rapporto tra madre e figlia paritario, che le metta sullo stesso piano come due amiche. I ragazzi, infatti, hanno bisogno di una figura genitoriale, di regole e valori insegnati fin dall’infanzia. Anche la ribellione a questi confini degli adolescenti è un evento del tutto naturale: mamme e papà non dovrebbero temerlo (e aggirarlo diventando confidenti e amici) ma sfruttarlo per aprire un dialogo e un confronto (a volte scontro) positivo che permetta la maturazione dell’individuo. Insomma, per una mamma è più importante sapere che la figlia può contare su autorevolezza, protezione, rispetto, sincerità che su una compagna per lo shopping a cui raccontare dell’ultima cotta.

Detto questo, i rapporti tra madre e figlia sono tutti diversi e, soprattutto quando sono due adulte, la conoscenza, la comprensione reciproca, le esperienze vissute si possono trasformare facilmente in una profonda amicizia tra individui indipendenti e formati.

Abbiamo scovato le frasi più belle per dire alla mamma che non è solo un genitore, ma anche una incredibile compagna di viaggio.

Frasi mamma e figlia amiche: le più belle