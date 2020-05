Frasi sulla mamma: 20 dediche brevi

Le frasi sulla mamma, tra citazioni e aforismi, sono tenere e profonde dediche brevi da scrivere ogni volta che vogliamo farla sentire speciale, ma anche la seconda domenica di maggio, su biglietti o sms, per fare gli auguri per la Festa della Mamma.

Queste parole sono perfette per esprimere i propri sentimenti. Grazie alle frasi più speciali, i figli possono ringraziare la mamma per l’amore incondizionato, per gli insegnamenti ricevuti, per la vita stessa. O per esprimere l’essenza stessa della maternità, un rapporto naturale, istintivo – ma anche sociale – fondamentale, il primo riconosciuto dal bambino.

Le frasi sulla mamma, vergate su un classico biglietto da accompagnare a un mazzo di fiori, inviate con un sms per il buongiorno o scritte sopra un meme fotografico, faranno senz’altro piacere a chi le riceve. Per la Festa della Mamma sono l’idea perfetta per accompagnare un regalo, simbolico, piccolo o grande che sia.

L’importante è che, quando si scelgono, le frasi sulla mamma siano sincere, veritiere e corrispondano a emozioni e sentimenti. Si possono copiare o, semplicemente, ci si può lasciare ispirare per trovare parole proprie.

Da Eric Fromm a Hermann Hesse, da Oprah Winfrey a George Eliot, 20 dediche brevi e frasi sulla mamma.

20 frasi sulla mamma per dediche brevi