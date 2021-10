Tutto pronto per un nuovo episodio de Il contadino cerca moglie. Il reality di Discovery, che segue le avventure di cinque contadini single in cerca dell’amore, torna torna giovedì 7 ottobre su Nove, con una puntata ricca di novità. A condurre lo show è Gabriele Corsi, che dopo le fortunate esperienze passate al timone di Take Me Out e Primo Appuntamento, è ormai un esperto di questioni d’amore. Ma conosciamolo meglio.

Nato il 29 luglio 1971 a Roma, fin da piccolo Gabriele ha dimostrato una spiccata predilezione per la comicità e la recitazione. Dopo il diploma al liceo scientifico si è iscritto al noto istituto di Roma Silvio D’Amico, dove ha studiato arte drammatica. Il suo percorso, però si è interrotto prima di completare gli studi, come ha raccontato in una recente intervista a La Stampa.

“Occupai un’aula per protestare contro la guerra in Iraq e fui cacciato. ‘Inadatto alla struttura accademica’, mi dissero, e devo ammettere che mi trovai d’accordo con loro. E quando lo seppe il grande Gigi Proietti mi valse pure i suoi complimenti. Oh, prima di me solo Carmelo Bene era stato cacciato dall’Accademia”.

Dopo anni di gavetta, l’attore ha esordito nella fiction Il Maresciallo Rocca, dove ha recitato accanto a Gigi Proietti. È con Il Trio Medusa, però, che ha raggiunto la fama, il piccolo gruppo formato assieme a Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti. I tre, sono amici di lunga data.

Tifoso sfegatato di calcio l’attore è Laziale da ben sette generazioni. Tra le sue passioni, oltre alla recitazione, ci sono la musica e il cinema. Ama cucinare e parlerebbe per ore di macchine e motori. In passato teneva una rubrica su diversi argomenti di attualità su Il fatto Quotidiano, il giornale di Marco Travaglio. Ha dichiarato più volte di essere agnostico e sui social è davvero molto seguito (ha oltre centoventimila followers su Instagram).

Gabriele è sposato con Laura Pertici, una giornalista di Repubblica Tv, dal 2002. La coppia ha due figli: Margherita e Leonardo. Vivono tutti insieme a Roma, con la compagnia della gatta Daisy. Durante il lockdown il conduttore tv ha commosso i propri fan pubblicando una lettera aperta al padre, quasi una poesia sul rapporto tra genitori e figli.