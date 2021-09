Il contadino cerca moglie, tutte le cose da sapere sulla nuova edizione

A tre anni di distanza dall’ultima stagione, Il contadino cerca moglie torna con una nuova edizione. In onda su Nove a partire dal 30 settembre, il reality show fa il suo ritorno con una novità: a condurre per la prima volta c’è Gabriele Corsi, volto noto delle reti Discovery. Il componente del Trio Medusa prende il posto di Diletta Leotta, che aveva presentato l’edizione 2018; prima di lei Simona Ventura e Ilenia Lazzarin.

Il programma, già disponibile dal 30 luglio sulla piattaforma streaming Discovery+, segue le regole di sempre. Cinque contadini single provenienti da tutta Italia sono pronti a mettersi in gioco per trovare l’amore. Nella prima puntata conoscono cinque ragazze, ma solo tre possono essere scelte per iniziare una convivenza che porterà il contadino a scegliere chi sarà la donna della sua vita. Ecco chi sono i protagonisti della nuova stagione.

Martino Rivadossi ha 39 anni e vive in Val Camonica, in provincia di Brescia. In passato ha lavorato negli impianti sciistici e ha fatto il boscaiolo, ma ora gestisce un’azienda agricola tutta sua, dove alleva bovini e produce formaggio. Emanuele Occhipinti di anni ne ha 30, e a Ragusa è a capo dell’azienda di famiglia, che ha preso in gestione dopo la morte del padre. Anche lui alleva bovini, insieme agli asinelli ragusani.

Il terzo contadino è Michele Totaro, ventunenne della provincia di Foggia, che alleva mucche e capre nella terra a cui è molto legato, il Gargano. Il suo sogno è quello di aprire una masseria tutta sua. Lorenzo Bracci è il quarto concorrente: ha 35 anni, vive in provincia di Arezzo, coltiva le olive e ama le api; ovviamente produce olio e miele. Marco Malaspina, invece, ha 44 anni e viene da Alessandria; coltiva mais, orzo, grano e il luppolo grazie al quale produce la sua birra artigianale.

I cinque protagonisti sono pronti ad accogliere le ragazze nelle loro case, con la speranza di trovare la donna perfetta, che sia disposta a lasciare la sua vita per trasferirsi con loro in campagna.