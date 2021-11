Tutto pronto per una nuova puntata di Game of talents, il game show targato Tv8 torna con un nuovo episodio martedì 16 novembre. Si tratta di un programma dove i concorrenti, divisi in due squadre, devono indovinare dieci talenti per poter vincere il montepremi finale; alla conduzione c’è Alessandro Borghese affiancato da Frank Matano e Mara Maionchi. Artista e conduttrice molto apprezzata, Mara Maionchi non ha certo bisogno di presentazioni. Tuttavia, ci sono alcune curiosità che non tutti conoscono: eccone cinque.

Ha lasciato gli studi in giovane età e ha subito iniziato a lavorare in aziende di vario tipo, tra cui una di prodotti antiparassitari per l’agricoltura e una di sistemi antincendio. Entra nel mondo della discografia solo nel 1967, quando approda alla Ariston Records. È sposata dal 1976 con Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico molto famoso (autore tra l’altro di Senza Pietà, Luce di Mango, Terra promessa e Io Vagabondo). Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Giulia e Camilla. Mara Maionchi è anche scrittrice: ha infatti pubblicato alcuni libri, tra i quali Non Ho L’età, una sua autobiografia e Se Non Sbagli Non Sai Che Ti Perdi sull’importanza di accettare i fallimenti e portare aventi la propria carriera superando le difficoltà. Il libro è stato scritto a quattro mani, insieme al collega Rudy Zerbi. Mara Maionchi è anche una talent scout: è stata lei a scoprire per prima il talento di alcuni dei più grandi interpreti della musica italiana tra cui Gianna Nannini, Umberto Tozzi e Tiziano Ferro. Insieme al marito Alberto Salerno ha fondato anche due case discografiche: la Nisa e la Non Ho L’Età. Mara Maionchi ha anche ricoperto il ruolo di assessore ai servizi sociali nel comune di San Fermo della Battaglia nel 2016.