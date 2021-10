Tutto pronto per la prima puntata del nuovo game show targato Tv8 Game of Talents. In prima serata martedì 26 ottobre 2021 Alessandro Borghese, accompagnato dai talent scout Mara Maionchi e Frank Matano capitani delle due squadre in gara, conduce questo nuovo format che unisce il game al talent show. Sei appuntamenti in tutto, prodotti da Fremantle, in cui lo chef appende il grembiule al chiodo per indossare i panni inediti del presentatore di questo programma che sbarca per la prima volta in Italia dopo aver debuttato in Spagna nel 2019 e aver fatto poi il giro del mondo.

Ogni martedì, due squadre capitanate appunto da Mara e Frank, si sfidano a indovinare i talenti di dieci personaggi nascosti, prima ancora che questi si esibiscano sul palco. Per ogni risposta esatta si guadagna una somma in denaro che va ad arricchire un personale montepremi. Per ogni risposta sbagliata, invece, la somma andrà all’avversario. Il gioco prevede otto manche, alle quali si aggiunge un Testa a Testa, che stabilisce la squadra da eliminare. Si passa poi alla manche finale, quella per aggiudicarsi il montepremi accumulato.

Per aiutare la squadra a indovinare il talento, un parente, un amico, un personaggio famoso, rivelano un indizio decisivo a ogni manche. Il concorrente di turno può decidere se provare a dare la risposta o se passare la mano, lasciano la chance alla squadra avversaria che può anche sbagliare. Per scoprire se la risposta è esatta c’è solo un modo, quello di alzare il sipario e fare iniziare l’esibizione del talento nascosto.

Nel penultimo gioco le due squadre giocano per arrivare alla manche finale: la sfida del Chi dei Quattro. Qui, si presentano quattro talenti nascosti, ma tre di loro sono degli impostori e soltanto uno possiede l’ultima dote rimasta sul tabellone. Il concorrente può decidere se giocare l’intero montepremi, rischiando il tutto per tutto, oppure dividere il rischio, assegnando a ognuno dei quattro una percentuale del 50%, 25%, 15% e 10%.