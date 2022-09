Due ex naufraghe dell'Isola dei Famosi nei guai: chiesti 4 anni di carcere

Un’altra notizia di cronaca scuote L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui i pm hanno chiesto quattro anni di reclusione per le gemelle Eleonora e Concetta De Vivo, ex naufraghe nella sesta edizione del reality. L’accusa, per loro, è di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Sono entrambe imputate nel processo Ruby Ter. Maria Emanuela Mascalchi, avvocata difensore delle gemelle ex naufraghe de L’Isola, sostiene invece che non vi siano prove per arrivare a una condanna, e ne ha chiesto quindi l’assoluzione.

Le gemelle De Vivo hanno preso parte a L’Isola dei Famosi nel 2008, quando il reality andava ancora in onda su Rai 2 ed era condotto da Simona Ventura. Quell’edizione vide il trionfo di Vladimir Luxuria, che nella finalissima del programma arrivò davanti a Belen Rodriguez (seconda), Carlo Capponi (terzo) e Leonardo Tumiotto (quarto). Eleonora e Imma De Vivo (l’altro nome con cui era chiamata Concetta) facevano parte della schiera dei non famosi: la prima era un’assistente chirurgo plastico, la seconda una studentessa universitaria.