Totti e Ilary Blasi, nuove rivelazioni: "Cosa succedeva di notte"

Francesco Totti e Ilary Blasi, nuovo capitolo. Stavolta a scriverlo è Alex Nuccetelli, pr romano e grande amico dell’ex numero 10 della Roma. Durante un’intervista al programma radiofonico Turchesando, Alex ha svelato alcuni dettagli molto importanti su quanto accadeva di notte tra l’ex calciatore e la conduttrice televisiva Mediaset. Secondo quanto affermato dal pr, all’inizio della relazione Totti gli avrebbe confidato che quando Ilary rientrava da Milano alla sera gli diceva di aver mal di testa.

Con le sue affermazioni, il noto pr romano Alex Nuccetelli sta dunque mettendo in dubbio il feeling tra l’amico Francesco Totti e la sua Ilary fin dai primi mesi di frequentazione. A conferma di ciò, sempre durante l’intervista in radio ha aggiunto un’ulteriore battuta emblematica: “Non so poi come hanno proseguito per altri vent’anni”. Parole che sembrano confermare le malelingue che da tempo girano su quella che era stata ribattezzata la “coppia più bella del mondo”, cioè di un presunto accordo che avrebbe tenuto legati Totti e Blasi per tutto questo tempo.

Non solo, Alex Nuccetelli conferma anche il gossip secondo cui Ilary Blasi avrebbe avuto in questi anni più di una frequentazione. In particolare, una di queste sarebbe stata più importante rispetto alle altre, con Ilary Blasi accostata a una persona dei piani alti della televisione. Alla fine dell’intervista, Nuccetelli ha aggiunto in maniera sibillina che da tempo a Roma circono altre cose sempre collegate alla sfera sentimentale di Blasi, che dal canto suo continua a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.