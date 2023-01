La prima foto social di Gerard Piqué e Clara Chia Marti insieme

Il primo selfie insieme pubblicato su Instagram è ormai diventato un rito di passaggio obbligatorio per le nuove coppie del mondo dello spettacolo. A ufficializzare una nuova relazione questa volta è stato Gerard Piqué, che ha condiviso uno scatto insieme a Clara Chia Marti, modella 22enne spagnola con cui aveva ripetutamente tradito Shakira.

La cantante colombiana aveva espresso i suoi sentimenti nei confronti dell’ex marito attraverso la musica, dedicandogli una revenge song in cui lo derideva e lo faceva a pezzi. Adesso, forse per rispondere alla ex moglie, o forse per smentire i rumors in circolazione sul suo conto, l’ex attaccante del Barcellona ha utilizzato i social.

Le illazioni più recenti, infatti, volevano i due in crisi sia a causa del presunto tentativo di lui di tornare con la cantante di Hips Don’t Lie, sia per un ipotetico tradimento di Piqué questa volta ai danni della modella, con la sua avvocata divorzista, Julia Puig Gali.

Si tratta della prima foto ufficiale insieme che Gerard Piqué e Clara Chia Marti condividono sui profili social. Prima, infatti, erano circolati soltanto scatti rubati dai paparazzi. Nell’immagine in questione, si vede l’ex calciatore rannicchiato, con il viso poggiato sulla spalla della nuova compagna. Nessuna descrizione di accompagnamento è comparsa nel post – che ha già ricevuto una valanga di like e di commenti, non tutti benevoli.

Alcuni, infatti, riprendono la canzone di Shakira – non proprio un esempio di solidarietà femminile – in cui l’artista la definisce una “Twingo” (lei invece sarebbe una Ferrari), mentre altri sottolineano la differenza d’età tra i due: lui ha 35 anni.