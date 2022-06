Dopo la notizia della separazione dal suo partner di lunga data – il calciatore Gerard Piqué – Shakira ha rivelato che suo padre ha avuto un incidente. La cantante colombiana ha voluto comunicare ai fan su Twitter che sabato 4 giugno 2022 si trovava in ospedale insieme al papà, William Mebarak Chadid, ricoverato per riprendersi dalla brutta caduta che aveva subito.

Accanto a una foto in cui bacia la faccia ammaccata di suo padre, la 45enne ha scritto:

“Ragazzi, sto ricevendo molti messaggi di preoccupazione per il fatto che di recente sono stata vista in un’ambulanza a Barcellona.Volevo solo farvi sapere che quelle foto sono dello scorso fine settimana (il 28 maggio 2022), di quando mio padre purtroppo ha avuto una brutta caduta e io l’ho accompagnato in ambulanza all’ospedale dove ora si sta riprendendo“.