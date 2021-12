Duro scontro tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda il 20 dicembre 2021. Una discussione degenerata in poco tempo e che ha portato l’opinionista ad abbandonare lo studio. Ma vediamo cosa è successo con precisione. Tutto è nato durante l’ennesimo confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Un botta e risposta serrato nel quale, ad un certo punto, si è inserita Sonia Bruganelli, che ha deciso di dire la sua opinione sul comportamento dell’ormai ex gieffino.

La discussione, però, si è fatta piuttosto pesante e Signorini, per cercare di mettere un punto alla discussione ha finito per alzare la voce, zittendo in malo modo anche l’opinionista: “Adesso basta Alex, anche tu Sonia. Ti ho dato la parola e te la posso anche togliere, perdonami eh. Se ti dico parla parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlare, scusami. Basta cosi, grazie“.

Sonia Bruganelli, a quel punto, avrebbe lasciato lo studio, minacciando di lasciare definitivamente il programma. Ha perfino fatto una story su Instagram – cancellata, poi, dopo pochi minuti – nella quale scriveva: “Chi ti manca di rispetto non merita neanche un minuto del tuo tempo. Me ne torno a casa dai miei figli“. A quanto pare, però, la redazione del programma sarebbe riuscita a convincere l’opinionista a rientrare in studio.

Tuttavia, circolano alcune voci secondo le quali – già prima dello scontro con Signorini – Sonia Bruganelli sarebbe pronta a lasciare il suo ruolo al Gf Vip a partire da gennaio. Nel frattempo, sul web, gli utenti si sono scatenati, soprattutto su Twitter, tra meme e post umoristici. “Sonia è tornata in studio. Del resto, perché andartene quando puoi sabotare il programma da dentro?”, e ancora: “Sonia è tornata, ne vedremo delle belle”. Ecco alcuni tra i tweet più simpatici.

Bonolis in pigiama pronto a coricarsi che riceve un messaggio da Sonia nera col pelato#GFvip pic.twitter.com/QMOszalf2s — r (@monocrono_) December 20, 2021

eccola raga è tornata d'altronde perché andarsene se puoi sabotare il programma da dentro, distruggili 😭#GFvip pic.twitter.com/UwPRrAlkfW — BagnoTrash (@bagnotrash) December 20, 2021