Gf Vip, lite tra Maria Monsé e Sonia Bruganelli:“Una madre non si comporta così”

Nella puntata del reality andata in onda il 6 dicembre, l'opinionista ha attaccato la new entry della casa per via del precedente scontro con la principessa Lulù Selassié. Necessario l'intervento di Alfonso Signorini per calmare gli animi.