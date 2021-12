Momenti di isteria generale al Grande Fratello Vip 6, durante la 23esima puntata andata in onda il 29 novembre 2021. In nomination, insieme a Carmen Russo e Manila Lazzaro, c’erano anche due delle sorelle Selassié, Clarissa e Lulù. Alla fine i telespettatori hanno deciso e a dover abbandonare la Casa è proprio la maggiore delle due principesse etiopi, Clarissa.

Appena Alfonso Signorini ha pronunciato il verdetto, Lulù non ha retto alla notizia e in preda a una crisi di panico, e di nervi, è corsa in bagno e lì si è barricata. Le sorelle sono immediatamente corse da lei per convincerla a uscire, ma non è servito a nulla. La ragazza non voleva sentire ragioni e ha iniziato a insultare tutti:

“Mi sono rotta il caxxo di questo gioco di mxxda. Voglio andare via io. Lasciatemi stare. Voglio tornare a casa mia. Se va via Clarissa io senza mia sorella non posso stare. Non voglio nemmeno tornarci a casa senza mia sorella. Vado per strada. Andate via tutti. Vattene via porca puxxana. Mi avete rotto il caxxo. Non potete dividerci perché noi siamo abituate a stare sempre assieme”.

Visibilmente scossa per l’imminente uscita di Clarissa, la giovane concorrente non voleva neanche sapere della sorpresa che il GF aveva preparato per lei e le sorelle nella stanza love boat, dove le aspettava il cugino. A questo punto però Alfonso Signorini perde le staffe e interviene in maniera decisa:

“Clarissa, Jessica lasciate vostra sorella là e ditele che è una grandissima maleducata, inconsulta e incosciente. Certe espressioni non le accetto, Lulù è una grande strafottente per quale ragione? Perché non accetta una nomination. Se a Lulù non gliene frega niente della sorpresa, a noi non ce ne frega niente di Lulù e delle sue bizze e io non fermo la trasmissione per lei”.

Il conduttore si era già indispettito a inizio puntata, quando le tre Selassié hanno avuto una discussione con Katia Ricciarelli. Tra le quattro sono volate parole forti e Lulù ha accusato la cantante lirica di essere razzista. Al che Signorini è scattato e ha richiamato all’ordine le sorelle.

Sul finale della trasmissione, inoltre, è arrivata anche una busta con dei provvedimenti e Alfonso ha letto il comunicato: “Hai pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del programma e degli altri concorrenti che partecipano al gioco con passione, lealtà ed entusiasmo”. Il GF prevede un nomination d’ufficio per lei, ma Lulù lo è già per voto degli altri inquilini della Casa e spetterà ora al pubblico decidere le sue sorti.