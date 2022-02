Gf Vip, quella battuta (che non fa ridere) di Barù su Noemi

Al Grande Fratello Vip sono arrivati i brani di Sanremo. I ‘vipponi’ chiusi nella Casa di Cinecittà, infatti, non hanno potuto ascoltare le canzoni del Festival e così la produzione del programma ha deciso di trasmettere alcune delle hit recenti, tra cui Chimica di Donatella Rettore e Ditonellapiaga e anche Ti amo non lo so dire di Noemi.

Proprio questo brano non è piaciuto molto a Barù, che ha fatto una battuta – mal riuscita – sulla cantante. Il concorrente del Grande Fratello in camera insieme agli altri vipponi, si stava preparando per la puntata in diretta di lunedì sera e, sdraiato sul letto, ha chiesto a Jessica Selassié: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata nei co****ni oggi… Mamma mia, svegliato… Chi era la prima canzone?“.

La Princess ha risposto: “Noemi“. E lui: “Le devono tagliare le cose vocali“. Ridendo, Jessica Selassié ha risposto: “Non puoi dire queste cose“. La battuta ha fatto arrabbiare particolarmente fan (e non) dell’artista, per i toni violenti utilizzati, tanto che sul web è scoppiata una vera e propria polemica. “Ma non sei degno nemmeno di pronunciare il suo nome” ha scritto un utente; e ancora: “A me l’ironia di ‘sto tipo non fa più ridere… Anche meno“.

Polemiche che, alla fine, hanno coinvolto Noemi in persona. Un follower, infatti, l’ha informata dell’accaduto su Instagram, nei commenti della sua ultima story, e lei ha ribattuto con: “Chi?“, visto che probabilmente non segue il Grande Fratello e non ha idea di chi sia Barù. Poi è arrivata la risposta nelle Stories, dove ha aggiunto: “Non si può piacere a tutti… Però perché tutta questa violenza @grandefratellotv?”.