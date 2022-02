Noemi regina d'eleganza (anche) a Domenica In

Sanremo si è da poco concluso e quello che rimane, oltre all’ottima musica e momenti di intrattenimento, sono senz’altro gli outfit unici che gli artisti hanno sfoggiato sul palco dell’Ariston nei giorni della kermesse musicale. Tra i tanti big che quest’anno si sono distinti per il look c’è senz’altro Noemi. La cantante, che con la sua Ti amo non lo so dire si è classificata quindicesima alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, ha sfoggiato sempre outfit unici e molto eleganti.

E, ora che il Festival si è chiuso, Noemi ha continuato a conquistarci con la sua eleganza innata. Anche a Domenica In, dove è stata ospite di Mara Venier il 6 febbraio, per commentare e rivivere i momenti più importanti di Sanremo 2022. La cantante ha raccontato di quanto questo Sanremo per lei sia stato meraviglioso, e ha parlato della sua canzone:

“È una canzone molto autobiografica: volevo raccontare di quando si decide di prendere una strada diversa e alcuni dialoghi con le persone si interrompono. Alcuni accolgono il cambiamento, altri non capiscono. Ma non bisogna mai avere paura: se facciamo un passo verso noi stessi, non dobbiamo essere spaventati”.

E per l’occasione la cantante ha sfoggiato un outfit davvero unico: una tuta traforata nera molto trendy e velatamente sensuale. Si tratta di un capo davvero unico, composto da un corpetto con giro maniche spesse e pantalone a vita alta. Linee verticali segnano l’abito, che si compone da tanti piccoli punti traforati che creano un gioco di vedo-non-vedo molto sensuale (come ha fatto notare anche la zia Mara). La tuta è molto aderente e scende morbida poi con un pantalone ampio.

La cantante ha completato il look con un trucco leggero e lasciando i capelli sciolti sulle spalle. Elegante e sensuale.