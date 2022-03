Gf Vip, le scuse (pubbliche) di Clarissa Selassié a Katia Ricciarelli

L’uscita di Katia Ricciarelli dal Gf Vip durante la puntata del 24 febbraio aveva suscitato reazioni differenti tra chi aveva fin dall’inizio del reality apprezzato la cantante lirica e chi invece si era scontrata/o con lei più volte. Tra le reazioni più significative vi era stata quella di Clarrissa Selassié che – per le frasi (molto forti) che aveva pronunciato contro Ricciarelli, ha chiesto scusa pubblicamente.

“Ma vaffanc*lo va, una clown!“, aveva scritto sui suoi canali social la Princess durante la scorsa puntata per poi proseguire: “Esci brutta strega. Fai paura per la tua crudeltà!! Vi prego votate per farla uscire“, esultando, infine, all’eliminazione della cantante lirica: “Festeggerò annualmente questa data! Godo alla faccia tua, razzista!”

Parole che Alfonso Signorini aveva aspramente criticato, definendole “indice di una grande maleducazione“. La stessa Ricciarelli aveva commentato in studio: “Questa ragazza non ha intelletto nel suo cervello!“. Poi, durante la puntata del 28 febbraio Signorini ha dichiarato: “Clarissa ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti, che io ho subito condannato. Non ci si può rivolgere in quei termini, soprattutto se c’è una persona che è una signora. Mi dispiace ma è così, non è ammissibile“.

Poi, però, sono arrivate le scuse pubbliche di Clarissa Selassié, che ha scritto una lettera, facendo “un gesto di grande maturità“, come l’ha definito Signorini. “Ciao a tutti scrivo rammaricata per chiarire alcuni aspetti“, ha esordito la Princess.