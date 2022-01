Il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran si fa sempre più complicato. Durante la puntata del 10 gennaio del Grande Fratello Vip, infatti, la modella – in isolamento in attesa di poter fare il proprio ingresso, a breve, nella casa – ha rivelato ad Alfonso Signorini di essersi presa una pausa di riflessione dal marito, a causa dei continui litigi.

A creare l’ennesimo attrito tra i due sarebbe ancora il particolare rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore, infatti, continuerebbe a commentare sui social tutte le azioni di Sorge e a mandarle messaggi d’affetto, non riuscendo, a quanto pare, a distaccarsi completamente dalle dinamiche che imperversano all’interno della casa di Cinecittà. Un comportamento che Delia Duran ha deciso di non poter più accettare.

“Mi sono presa una pausa, in verità, con Alex. Continuavamo a litigare e dirci delle brutte cose e ho deciso di prendermi i miei spazi e divertirmi. Anche perché mi sono davvero rotta le scatole di questa storia”, ha dichiarato Duran in collegamento con lo studio del Gf. E alla domanda – provocatoria – di Signorini che le chiede se entrerà nella casa da single, ha risposto così:

“Da single? No, da single no. Soltanto mi sono presa una pausa, perché lui se vuole veramente riconquistarmi deve farlo da zero. Lui mi ha chiesto scusa, l’ho perdonato e continua a nominare, pensare e scrivere a Soleil. Non è l’amicizia che si è creta tra loro ma anziché preoccuparsi di ciò che succede tra noi, pensa di stare h 24 su Twitter e al telefono”.