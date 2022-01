Gf Vip, la rivelazione di Patrizia Pellegrino su Alex Belli e Soleil Sorge

Patrizia Pellegrino è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip soltanto per poco tempo, ma anche fuori dal reality continua ad esserne protagonista. Nella serata del 9 gennaio, infatti, ha parlato della trasmissione in una diretta sul suo profilo Instagram, in cui ha parlato con Ainett Stephens e Clarissa Salassié, sganciando una vera e propria bomba. L’attrice ha infatti rivelato un dettaglio sulla love story più chiacchierata del programma, quella tra Alex Belli e Soleil Sorge: stando a quanto raccontato dall’ex concorrente, i due le avrebbero confessato che la loro storia sarebbe stata soltanto una montatura.

“Nella mia clip su Soleil avevo detto anche che era simpatica, ma hanno tagliato il primo pezzetto e hanno lasciato soltanto la seconda parte. Quando poi l’ho conosciuta lei è stata anche abbastanza carina con me, perché all’inizio è stata dura, poi è cambiata. Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto “sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione”. Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma. Per far in modo che lo show e le clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare”.

Con queste parole Patrizia Pellegrino ha letteralmente smascherato Belli e Sorge, che nel corso del reality si sono resi protagonisti di una vera e propria soap opera, coinvolgendo direttamente anche la moglie di lui, Delia Duran (che entra nella casa come concorrente dopo l’eliminazione del marito). L’attrice ha colto di sorpresa i fan che stavano seguendo la diretta, ma anche le due ex concorrenti. Tanto che Ainett Stephens le ha detto, ironicamente: “Lo sai che hai appena sganciato una bomba? Viva la verità” .

Una bomba che Pellegrino non si era resa conto di aver sganciato nel momento in cui stava raccontando l’accaduto. Ciò che conta, però, è che la verità sia venuta a galla. Perché, se ciò che la ex gieffina ha raccontato è vero, Alex Belli e Soleil Sorge avranno qualche spiegazione da dare al pubblico, agli altri concorrenti e ad Alfonso Signorini, che è già intervenuto per placare gli animi degli inquilini e dar loro una lezione sul comportamento da tenere nella casa.