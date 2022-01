Nella puntata di lunedì 10 gennaio 2022, per la prima volta, Soleil Sorge non è la preferita del pubblico del Grande Fratello Vip 6. Nella Casa tutti davano per scontato che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne trionfasse al televoto contro Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo, ma così non è stato.

I telespettatori, infatti, hanno votato Nathaly con il 63% delle preferenze, Carmen con il 14%, e Soleil con il 23%, una vera sorpresa per lei che subito dopo la diretta si è confidata con Manila Nazzaro, dicendole che vorrebbe uscire dal programma:

“Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Questo è quello che penso ti giuro”.

L’ex Miss Italia 1999 ha cercato di far cambiare idea alla coinquilina: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti”. Nonostante queste parole però, Soleil pare veramente intenzionata ad abbandonare la Casa.

Inoltre, c’è chi ha esultato per l’esito del televoto. Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, anche se sorpresi, sono stati molto contenti nel vedere che Soleil Sorge non è più la preferita del pubblico e soprattutto l’ex di Non è la Rai è convinta che il tutto sia un effetto delle dichiarazioni di Katia Ricciarell, e anche le sorelle Selassié e Antinolfi la pensano come lei: