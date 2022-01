Gf Vip, Delia Duran entra nella Casa (e litiga subito con Soleil Sorge)

La telenovela che vede al centro il triangolo amoroso tra Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge, sembra destinata a segnare per molto tempo ancora questa edizione del Grande Fratello Vip. È, infatti, finalmente entrata nella Casa più spiata d’Italia anche la consorte venezuelana dell’attore. E sono state subito scintille con la rivale, colpevole, a detta sua, di “essere andata oltre con suo marito”.

Messe a confronto dal conduttore del Gf, Alfonso Signorini, le due non si sono risparmiate colpi bassi e frecciatine e a un certo punto è intervenuto nella discussione anche Belli. “Hai visto che sono entrata?” ha esordito Delia. “Hai studiato bene la parte stavolta?”, la pronta replica di Sorge.

“Sei stata coerente stavolta hai detto che il vostro rapporto è stato vero, io non sono qua per litigare con te ma sono venuta qua per parlare e capire tante cose visto che dici cose senza senso. Io sono qua faccia afaccia io ora voglio godermi la casa, ora stai tranquilla godiamoci questo momento e il resto non mi interessa”, ha poi aggiunto Duran.

E in un crescendo di tensione, l’influencer italoamericana non si è lasciata sfuggire l’occasione per questa stoccata: “Stai parlando a vanvera. Benvenuta goditi la casa ma non dire che io sono stata incoerente abbiamo sempre detto cosa è stato il nostro rapporto ed è sempre stato puro”. Ed è stato proprio questo riferimento alla purezza che ha servito l’assist perfetto alla modella venezuelana: “Anche sotto le coperte siete stati puri? Di la verità”. “È successo tantissimo sotto le coperte”, ha replicato Soleil, aggiungendo: “Abbiamo riso e parlato”. Dopo questo primo round, la discussione si è spostata sul rapporto matrimoniale di Alex e Delia, con l’influencer che ha detto:

“Io all’inizio sentivo parlare Alex di questa donna e di questo rapporto meraviglioso ma quando ho visto entrare in casa lei e poi la paparazzata e poi le parole che ha speso su di me, ho capito che Delia non era la stessa di cui mi parlava Alex. Per me era ovvio finisse così tra loro. Ti sei fatta la crisi da sola. Sicuramente abbiamo avuto un momento di sbando essendo chiusi qua dentro, ma non c’era mai stata intenzione di avere altro, è uscito per recuperare il matrimonio e io ora vedo una farsa televisiva che non so se vi siete studiati prima o dopo l’uscita di Alex”.

Un’allusione ficcante, alla quale la bella venezuelana non ha risposto nel merito, spostando l’attenzione nuovamente sul concetto di rispetto: “Da donna a donna ti do un consiglio in amore c’è anche un rispetto. sapevi che noi eravamo sposati perchè hai deciso di andare oltre”. Ed è a questo punto che è entrato in scena Alex Belli:

“Sole io non ero d’accordo che Delia entrasse tanto più che lei è entrata ha voluto prendere la sua pausa e io vi chiedo di non andarvi contro ma di riflettere, avete tutto il tempo per capire e per riflettere su quello che è molto chiaro. L’unico valore aggiunto Delia che puoi avere qua è capire la verità”.

Soleil ha raccolto la palla al balzo e ha stravinto il confronto con i due pronunciando poche ma incisive parole: “Scusate ma la verità non potevate raccontarvela fuori da qua”.