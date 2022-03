Gf Vip, Fabrizio Corona 'smaschera' Sophie Codegoni: "È ancora innamorata di me"

La quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip ci ha regalato non poche emozioni. Prima l’eliminazione di Nathalie Caldonazzo, poi la nomination lampo e l’uscita dalla Casa di Alessandro Basciano che ha colto tutti di sorpresa. E proprio quest’ultimo, prima di abbandonare definitivamente il reality, è stato protagonista insieme a Sophie Codegoni di una discussione scatenata da Fabrizio Corona.

Il re dei paparazzi, infatti, ha rilasciato recentemente un’intervista a Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini, nella quale ha parlato della sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne. I due, infatti, avrebbero avuto una relazione e – secondo Corona – la gieffina non l’avrebbe ancora dimenticato, nonostante stia ora vivendo una storia d’amore con Alessandro Basciano.

“Lei non mi ha dimenticato, è ancora innamorata di me, non le è passata“, ha dichiarato il paparazzo a Chi. Codegoni, dopo aver ascoltato durante la diretta del 28 febbraio le parole del suo ex, è sbottata: “Innamorata? Ero molto presa, avevo una forte infatuazione per Fabrizio ma so che quello che provo ora è amore, prima non potevo dirmi innamorata, nonostante gli voglia ancora un gran bene e credo sia stata una persona importante per me. La nostra storia era finita mesi prima del reality“.

Fabrizio Corona, poi, ha sentito il bisogno di esprimere la sua opinione anche su Basciano: “Alessandro? Non so se può reggere Sophie, lei è abituata a uscire con persone del mondo dello spettacolo“, ha dichiarato il paparazzo, per poi proseguire:

“Uno che perde la pazienza in quel modo con Alex Belli come reagirà quando uscirà con me o con altri nomi noti? Lui non è in grado di reggere il confronto, lei pensa alla carriera e non vuole sposarsi o avere figli. Se dovesse scegliere tra noi due, non ho dubbio, sceglierebbe me, sta provando a dimenticarmi”.

“Non mi conosce e sono sicuro di Sophie“, è stata la risposta di Basciano, mentre Sophie Codegoni ha ribadito: “La storia è finita, voglio molto bene a Fabri, ma sono passati sei mesi e non lo amo più. Oggi il mio fidanzato è Alessandro e spero di farlo conoscere a Corona“.