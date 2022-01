A tenere banco al Grande Fratello Vip non c’è soltanto il rapporto triangolare tra Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Una coppia ultimamente è sotto la lente d’ingrandimento del pubblico: quella formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La simpatia che lega i due è nota da tempo, ma negli ultimi giorni la liaison ha alimentato maggiormente le discussioni per i dubbi che accompagnano un possibile salto di qualità nella loro relazione.

A portare all’attenzione di tutti la vicenda è stato lo stesso Alfonso Signorini nell’ultima puntata del 14 gennaio, con una serie di domande mirate rivolte all’ex tronista di Uomini e Donne. Il conduttore, infatti, ha insinuato il sospetto che i due tendano ad aprirsi di più quando credono di non essere sotto il vigile occhio della telecamera.

A questa provocazione, Sophie Codegoni ha risposto che effettivamente “di notte è come se fossimo solo io e lui, siamo più intimi, dico delle cose che magari alla luce del sole non mi viene da dirgli”. A questa considerazione ha voluto replicare Basciano con queste parole: “Si potrebbe star bene anche di giorno, abbiamo un po’ paura di questa parola, di innamorarci, quando siamo da soli viviamo tutt’altra cosa”. Intervenendo di nuovo, l’ex tronista ha poi voluto spiegare ulteriormente quello che sta provando in questo periodo:

“Stiamo cercando di trovare un equilibrio, abbiamo costatano questo problema. La situazione è che stiamo in un momento in cui ci stiamo vivendo, lui non sa fino a dove può spingersi, dobbiamo trovare quell’equilibrio che si arriva conoscendosi, con il tempo. Ho tanti limiti, tanti freni, con lui penso di non avere muri, quindi magari mi fa un po’ male quando faccio delle cose che penso siano belle e non vengono apprezzate”.

Oltre a un equilibrio da trovare, intorno alla coppia aleggia anche un altro “spettro”: la presenza di Jessica Selassié. La ragazza, infatti, inizialmente aveva dimostrato una certa complicità con Basciano, lasciata poi scemare per lasciare spazio alla sua amica. Negli ultimi giorni, però, c’era stato uno scambio di battute che aveva infastidito l’ex tronista e Jessica ha voluto mettere le cose in chiaro dicendo: “Dal primo giorno ho sempre avuto queste battute un po’ piccanti con Ale, il nostro rapporto è così, ignorarlo e non fare quello che io faccio normalmente, sarei falsa”.