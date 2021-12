Gf Vip, Gianmaria Antinolfi e il topo nel confessionale: "Mi è saltato addosso"

Sembra ci sia un nuovo inquilino nella casa del Grande Fratello, che sta già seminando il panico tra i concorrenti (e non certo per le nomination). I vipponi, infatti, stanno condividendo la casa con un ospite molto particolate, che ha già spaventato molti di loro: un topo. A fare questo incontro del terzo tipo con l’animaletto è stato Gianmaria Antinolfi.

“Tu non sai cosa è successo a me! Io stavo entrando in confessionale, apro la porta…sai ci stanno le piramidi? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda e ad un certo punto mi è saltato addosso. Io sono saltato indietro e lui ha cominciato a girare per la Casa”, ha raccontato con fare divertito l’imprenditore napoletano a Giacomo Urtis e Soleil Sorge, mimando la fuga del topolino.

Ma non tutti hanno trovato l’aneddoto divertente e hanno piuttosto posto l’attenzione sulle condizioni igieniche della casa che – come hanno sottolineato molti utenti sui social – non sono certo ottimali. Sul web, infatti, circolano molte foto e meme più o meno divertenti che mostrano le camere da letto piene di vestiti gettati sul letto o in buste della spesa, piatti e tazze lasciati in giro per la casa senza essere stati lavati.

E Gianmaria Antinolfi non è stato l’unico a incontrare il topolino. Già qualche settimana fa gli inquilini del reality avevano avvistato l’animaletto. Mentre alcuni si trovavano in cucina (tra cui Jessica Selassié, Aldo Montano, Manila Nazzario, Jo Squillo), si erano sentite delle urla fortissime: “Aaaaaa un topo, cacciatelo via, che schifoooo”, aveva gridato qualcuno, mentre Jessica si era fatta avanti senza paura offrendosi di dare la caccia all’animaletto: “Levatevi, forza, c’è un topo, prendete la scopa”.