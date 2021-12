Nella casa del Grande Fratello vip, quest’anno, fioccano amori lampo che nascono e finiscono alla stessa velocità. Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni ne sono un esempio. La modella e il manager napoletano, dopo diversi tira e molla, nelle ultime settimane sembravano essersi avvicinati definitivamente, ma qualcosa è andato storto (di nuovo).

La causa principale è probabilmente il nuovo concorrente Alessandro Basciano, imprenditore 32enne che ha immediatamente attirato l’attenzione di diverse donne della casa, fra cui proprio Sophie Codegoni. Dopo il suo arrivo, infatti, la ragazza ha svelato agli altri vip di avere qualche dubbio a proposito del rapporto con Antinolfi e di aver cominciato a baciarlo molto meno spesso.

Rivelazioni che non sono passate inosservate e che il conduttore Alfonso Signorini ha sottolineato durante la puntata di lunedì 20 dicembre 2021. Successivamente, Antinolfi è arrivato ad una conclusione e ha preferito allontanarsi da Codegoni:

“Ti sto dicendo che a te non è scattata questa cosa con me. A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta. Già prima della puntata ero un po’ pensieroso su determinate cose, avrei voluto comunque parlarti. Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato, ma o scatta o non scatta”.

Ha poi aggiunto:

“Sono sereno e tranquillo, ma penso sia inutile insistere. Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita, adesso basta. Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto. Ho dato il 100% e non ho rimpianti, adesso non è andata bene e quindi per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso”.

Con sorpresa, poi, il manager si è riavvicinato all’influencer Soleil Sorge, con la quale aveva avuto diverse discussioni nelle settimane precedenti: “Non mi ferire più, dobbiamo restarci vicino. Sai che possiamo fidarci l’uno dell’altra. Di me potrai fidarti sempre”.