Nella casa del Grande Fratello vip Soleil Sorge continua a fare strage di cuori. Il nuovo concorrente Alessandro Basciano, imprenditore 32enne che sin da subito ha attirato l’attenzione di tutte le donne della casa, è arrivato rivelando di essere molto attratto dall’influencer italo-americana, ma anche dalla modella Sophie Codegoni.

L’ex tentatore di Temptation Island ha poi aggiunto alla lista anche la principessa etiope Jessica Selassié, dichiarando di essere stato colpito dalla dolcezza del suo carattere. Soleil Sorge nelle settimane precedenti aveva fatto chiacchierare il pubblico per la relazione d’amore/amicizia con l’attore sposato Alex Belli, con il quale si era scambiata anche dei baci appassionati. Con l’imprenditore si è però tirata fuori dai giochi, affermando di avere un fidanzato ad aspettarla fuori.

Selassié e Codegoni, invece, si sono mostrate subito più disponibili nei confronti del ragazzo, a tal punto che quest’ultima ha immediatamente fatto dietrofrónt nella frequentazione con un altro concorrente della casa, Gianmaria Antinolfi.

Eppure, ad avere la meglio fra le tre è stata proprio Soleil Sorge. Durante la festa di compleanno di Sophie Codegoni, Basciano avrebbe potuto farsi avanti con lei e invece ha preferito dichiarare nuovamente il suo interesse per Sorge:

“Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente”.

Di fronte a queste parole, l’influencer ha sottolineato il due di picche, ribadendo non solo di essere fidanzata, ma anche innamorata. A quel punto, lui ha rilanciato:

“Vabbè, cosa centra? Magari sei occupata, ma poi qui dentro puoi riscontrare un interesse per qualcuno, tipo me. Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro. Ah, baciavi Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te...”.