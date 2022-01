La lite tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié ha letteralmente spaccato in due la casa del Grande Fratello Vip. Dopo averla invitato ad andare a studiare nel suo Paese, la cantante lirica ha rincarato la dose, facendo un commento molto pesante sul fisico della principessa. “Fossi come te mi sparerei“, le ha detto, dividendo ancora di più l’opinione dei ‘vipponi’ all’interno della casa di Cinecittà, tra chi vorrebbe donarle l’immunità in segno di appoggio e chi vorrebbe che la redazione prendesse provvedimenti seri come l’espulsione.

Tutto è (ri)cominciato durante una discussione tra Ricciarelli e Selassié avvenuta il 4 dicembre. Durante la furiosa lite, Katia ha preso un pezzo di carne e ha detto a Lulù ‘tieni mangia questa‘ (con l’intento di invitarla a tapparsi la bocca) e la ragazza le ha risposto: “Io devo mangiare la carne? Magnatela te così ingrassi, che tanto hai sempre fame”; la cantante, poi, avrebbe commentato la discussione con Soleil Sorge e Manila Nazzaro.

“Quella ieri mi ha detto ‘mangia così ti ingressi ancora’. Ci rendiamo conto? Io volevo quasi dirlo ‘ah se fossi come te mi sparerei subito fidati’. Cosa vuole da me lei? A dire la verità io sono felice della mia faccia, del mio corpo, di come sono fatta“. Subito, le due hanno provato a farla ragionare sul fatto che non fosse il caso di offendere la fisicità di un’altra donna, ottenendo scarsi risultati.

Intanto, Valeria Marini ha invitato alcuni degli altri gieffini a fare rete per proteggere Katia Ricciarelli: ““A sto giro bisogna farle protezione, un bel muro, con Barù, Davide e Soleil, tutti dai ragazzi. Intanto va resa immune con la cosa dei preferiti, così non sarà votabile. Siamo noi tre, poi Barù, Davide, Soleil e Kabir. Dobbiamo fare qualcosa. Anche a Kabir va detto, così Katia diventa immune. Altrimenti fidatevi che lei va in nomination”.

Dall’altro lato, invece, Jessica Selassié ha minacciato di ritirarsi dal reality qualora Alfonso Signorini non prenda provvedimenti disciplinari nei confronti di Katia Ricciarelli, durante la puntata del 7 gennaio: “Io mi alzo in piedi e me ne vado, se gliela lasciano passare io ti giuro che mi alzo in piedi e me ne vado”.