L’aria si fa sempre più pesante all’interno della casa del Grande Fratello vip. Ormai i concorrenti si sono schierati in fazioni ben distinte che si fanno continuamente la guerra. Sono sempre più frequenti le liti, le offese, le accuse di razzismo e, adesso, sopraggiungono anche le minacce.

Si tratta di un episodio accaduto fra Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. La cantante lirica non nutre simpatia per la showgirl, arrivata nella casa del reality soltanto da poche settimane. Le due hanno avuto qualche discussione ma sono arrivate ad un punto critico dopo la puntata del 3 gennaio 2022.

Ricciarelli si è rivolta a lei con tono intimidatorio:

“Le cose non sono più come prima. Ma tu guarda. Da quando sei arrivata tu qui dentro è nebbia totale. C’è una brutta energia e questa la pagherai, te lo posso mettere io per scritto che la pagherai. La pagherai con quella faccia che ti ritrovi. […] Quella io non la sopporto, proprio mi dà fastidio, fisicamente anche, quando si muovono tutte quelle ossa!”

Caldonazzo non ha ovviamente gradito le parole aggressive della coinquilina e si è successivamente sfogata con Jessica Selassié, Lulù Selassié e Miriana Trevisan:

“Ma quella non si rende conto che fa una brutta figura? A me è calata proprio, prima avevo grande stima di lei. Che brutto, le piace proprio mettere zizzania. Rovina l’atmosfera perché è un’infelice e tutti dobbiamo essere degli infelici come lei. Invidia gli amori, ieri a Manuel ha detto ‘come fai a stare con quella?’. Lei è invidiosa quando due persone si amano. Che si curi la sua invidia, che bruttezza…”.

Le reazioni degli altri concorrenti si sono divise fra chi è d’accordo con la cantante e chi, invece, ha trovato poco rispettoso il suo comportamento. Trevisan, ad esempio, ha paragonato il suo atteggiamento a quello di un boss mafioso. Considerazione che, sul web, alcuni fan della trasmissione hanno reputato eccessive.